Roma femminile-Bayern Monaco, Spugna: «Siamo molto unite. Serturini? Ci sono squadre interessate». In arrivo l'attaccante Pilgrim

Da dentro o fuori. La Roma ospita al Tre Fontane il Bayern Monaco (domani alle 18:45, diretta su Dazn) sapendo di dover vincere per tenere accesa la fiammella del passaggio del turno, da giocarsi la prossima settimana ad Amsterdam contro l'Ajax. Le giallorosse di Spugna non stanno attraversando un buon momento, è evidente, ma il tecnico parla di «calo fisiologico, anche abbastanza prevedibile. Dal punto di vista delle motivazioni - ha detto Spugna - sono altissime. Quella di domani sarà una bella serata, e noi dobbiamo farla diventare bellissima». «Dobbiamo concretizzare di più. E anche subire il meno possibile. Sappiamo che loro sono forti, e lo abbiamo visto all'andata. Vedo una squadra molto più unita rispetto a quello della passata stagione. Non eravamo abituate a questo, ma ci sono calciatrici importanti che dei momenti così li hanno vissuto. La medicina è lavorare».

Capitolo Serturini

C'è un caso nella Roma, che riguarda Annamaria Serturini, spedita in tribuna contro l'Inter per scelta tecnica. Spugna dice tutto:«Con Anna ci parlo da tempo tempo. Dall'inizio della stagione. Perché Anna rappresenta una parte importante del percorso. Io come allenatore avevo la necessità di avere un attaccante con caratteristiche differenti. Con lei siamo stati chiari, abbiamo parlato di questo. Poi è arrivato l'attaccante, e il suo minutaggio è stato inferiore rispetto alle aspettative. Ci sono altre chiacchiere fino a pochi giorni fa e la scelta di sabato è legata ad un aspetto tecnico ma anche perché in questo momento delle società sono interessate a lei. Quindi anche per il suo bene abbiamo preso questa decisione». L'esterna offensiva rimane in dubbio per domani. Mentre non potrà essere del match Sostevold, fuori dalla lista Uefa. La Roma, comunque, è vicina a Pilgrim, 20enne svizzera attaccante dell Lugano.