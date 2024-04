Domani Finlandia-Italia femminile per l'Europeo, Soncin:«Abbiamo le qualità per fare male»

Il debutto è stato importante. La vittoria contro i Paesi Bassi ha lanciato l'Italia nel girone di qualificazione al prossimo Europeo in Svizzera. E domani le azzurre di Soncin saranno impegnate in Finlandia (seconda partita, ore 18:15 diretta su Rai 2), in una gara che sulla carta è assai più semplice di quella giocata a Cosenza. E proprio il commissario tecnico ha parlato in conferenza stampa: «Ho fatto i complimenti alle ragazze per la determinazione che hanno messo contro i Paesi Bassi. C'è stato un messaggio chiaro sin dall'inizio ma ci adesso ci aspetta una partita diversa. La Finlandia ha caratteristiche differenti, servirà grande collaborazione tra i reparti. E poi dobbiamo sfruttare le nostre qualità in fase di possesso, abbiamo le armi per poter andare a determinare anche nella prossima partita». «Ho la fortuna di avere un gruppo che mi dà scelte - ha confermato Soncin, non sbilanciandosi sulla possibile formazione - e verranno fatte tutte le valutazioni per andare a vincere la partita. Abbiamo una sfida diversa da preparare e ho bisogno dell'aiuto di tutte. Abbiamo un grande spirito di squadra. Le scelte vengono fatte in funzione a quello che sarà il match».

PRESSIONE

Forse per la prima volta dalla sua gestione, Soncin si trova quasi "costretto" a vincere. «La pressione fa parte di questo sport. Ma vedo un gruppo determinato e crescere nella mentalità significa afrontare tutte le partite con il giusto approccio. Le ragazze sono motivate e mi stanno dando grande serenità. Stiamo curando ogni particolare e ogni dettaglio per arrivare pronte». «Costruzione dal basso? Dipende da quello che ti permettono di fare anche le avversarie. Bisogna avere varie soluzioni - ha continuato il ct - e sotto questo aspetto il lavoro che stanno facendo i club è importante visto che aumentano il bagaglio culturale delle ragazze e il mio compito è agevolato». Ma c'è una cosa che non è piaciuta al tecnico? Risposta netta:«Parto sempre dagli aspetti positivi, ma ci sono altri che possiamo migliorare. Penso alla collaborazione, sia in fase di possesso che in quella difensiva. Stiamo cercando di lavorare».«Dragoni - ha chiuso - mi offre tante qualità, fa parte del gruppo ed è sempre nei miei pensieri come lo sono tutte le altre.

Io devo però cercare di sfruttare tutte le caratteristiche che questa squadra mi può offrire».