De Rossi: «Felice per Pellegrini, l'ho visto crescere. Era troppo importante vincere. Dybala pronto per Lecce»

Alla sosta con un'altra vittoria. Fondamentale, per rimanere a meno tre dal Bologna quarto in classifica. Dal 16 gennaio a oggi De Rossi ha perso solamente una volta, contro l'Inter. E quella di stasera contro il Sassuolo è forse l'affermazione più "brutta": non ha fatto benissimo la sua squadra, ma vincere una partita del genere è fondamentale per continuare la corsa alla Champions League.

L'ha decisa capitan Pellegrini:«L'ultima volta qui su questa sedia mi avete detto che Dybala stava benissimo quindi io ho paura a rispondere a questa domanda, (scherza, ndr).

Io sono felice per lui, l'ho visto bambino, crescere e l'ho ritrovato come mio capitano. Ad oggi è perfetto». «No, non è la vittoria più importante, ma era tanto importante. Nella mia carriera da calciatore ho fatto delle belle galoppate di dieci, undici vittorie e non tutte le ho vinte distruggendo gli altri. Il Sassuolo ha una buona squadra e al netto delle occasioni che abbiamo avuto penso sia meritata».

Le ultime su Spinazzola e Dybala - «Spinazzola ha sentito indurirsi il muscolo, è un poco presto. Non sembrava disperato, però la prima sensazione non è sempre quela giusta. Dybala invece ha una piccola lesione, dovrebbe rientrare velocemente, dovremmo riaverlo dopo la sosta». «Questa squadra può migliorare molto. Mi piace come iniziano a conoscersi in campo e le giocate con il terzo uomo. Dobbiamo cercare di trasformare il possesso palla in qualcosa di fastidioso per gli avversari. Lavoreremo sull'aspetto atletico e probabilmente recupereremo Chris Smalling e Renato Sanches».

Ballardini:«De Rossi un tutt'uno con la squadra»

In conferenza stampa è stato chiesto a Ballardini un pensiero su De Rossi. Un aggettivo, dall'esperienza ventennale di un tecnico chiamato a tirare fuori il Sassuolo da una situazione di classifica difficile. Un miracolo, al momento, quello di salvare una squadra che è in piena zona retroccesione anche se stasera ha fatto una buona prestazione. «De Rossi è un tutt'uno con la squadra che allena. E riesce a tirare fuori il meglio da ognuno di loro. E questo è il risultato. Si vede una Roma di qualità, di personalità, leggera e sicura».