Roma-Lazio tra risse e scintille, perché Dybala ha mostrato i parastinchi a Guendouzi: cosa è successo

Roma-Lazio è sempre stata una partita piuttosto calda e sentita nella Capitale, con le tifoserie che si danno battaglia dentro lo stadio a colpi di scenografie mozzafiato e cori che creano un'atmosfera unica. Proprio questa, però, spesso contribuisce ad alzare le temperature all'interno del campo, con i giocaotori più emozionali che si lasciano trasportare. Questo è successo nel secondo tempo a Guendouzi e Dybala che hanno acceso una rissa, poi sedata subito dall'arbitro e dai compagni dei due giocatori. Pochi minuti dopo, poi ci hanno pensato Pedro e Paredes ad alzare le temperature con nuove scintille.

Guendouzi, Dybala e i parastinchi: cosa è successo

Al 67', dopo un gol della Lazio annullato per fuorigioco evidente, il centrocampista ex Marsiglia si era riversato sulla fascia all'altezza dell'area. Su di lui sono arrivati in doppia marcatura Angeliño e Dybala, con quest'ultimo che ha murato il suo cross. Dopo essersi rialzato, l'argentino ha provocato il numero 8 mettendogli poi una mano dietro la testa. Questa mossa non è piaciuta al francese che è andato faccia a faccia col numero 21 giallorosso. Per sedare gli animi è stato necessario l'intervento dell'arbitro, che ha diviso fisicametne i due, e dei compagni di squadra. Al termine delle scintille, mentre i due si allontanavano, Dybala ha mostrato a Guendouzi i suoi parastinchi, dove è immortalato dove bacia la Coppa del Mondo, vinta con l'Argentina nel 2022 in finale proprio contro la Francia.

Pedro-Paredes: episodio 2

Pochi minuti dopo il battibecco tra Dybala e Guendouzi, ci hanno pensato Pedro e Paredes ad alzare di nuovo le temperature. I due avevano sfiorato la rissa già nella gara di andata e tra i due non era rimasto un buon rapporto. Al 72', al termine di un'azione offensiva della Lazio, terminata con un fuorigioco fischiato dall'arbitro, l'ex Barcellona ha chiesto un calcio d'angolo, ma il numero 16 della Roma lo ha spinto facendo riaffiorare i vecchi dissapori. Pedro ha così reagito spintonando il centrocampista e poi confrontandolo con un duro faccia a faccia, con arbitro e giocatori che sono dovuti intervenire.

Finale infuocato

Anche nel finale di partita gli animi si sono scaldati, con i giocatori che hanno scatenato un parapiglia al centro del campo.

Grande apprensione da parte dei membri dello staff di entrambe le squadre, con Luca Pellegrini e Guendouzi che hanno cercato il confronto con i giallorossi. Proprio il francese, dopo aver battibeccato con Paredes, si è chiarito con De Rossi.