Roma, Cristante è il fulcro del centrocampo e punta a diventare uomo derby. De Rossi recupera Kristensen

Il cuore del centrocampo della Roma è Bryan Cristante. Anche quando le prestazioni individuali sono in calo, è lui spesso a togliere le castagne dal fuoco alla difesa e aiutare l’attacco a ripartire. Lo dicono numeri: 1371 passaggi completati, è tra i tre calciatori con il valore più alto nella squadra (gli altri due sono Mancini e Paredes). Non solo, Cristante è anche l’elemento che ha fatto più tocchi palla (1910), significa che tra i suoi piedi passa una grande percentuale delle giocate. Non a caso Luciano Spalletti sta valutando seriamente se portarlo all’Europeo nonostante lo abbia lasciato a Trigoria nelle ultime due uscite della Nazionale per curare la lombalgia. Bryan, per la prima parte della stagione, è stato anche il giocatore più utilizzato in Serie A, poi il suo minutaggio è leggermente diminuito con l’arrivo di De Rossi (ora si trova all’ottavo posto). Ha saltato per squalifica la gara contro il Verona ed è stato sostituito al 61’ in Roma-Inter.

Il resto delle partite le ha giocate tutte per 90 minuti. Come accadrà sabato nel derby. Ne ha disputati 11 in campionato e 1 un Coppa Italia da quando è in giallorosso, ma non è mai riuscito a segnare (solo un assist). Insomma, qualunque allenatore arrivi a Trigoria vede in lui un leader e un lavoratore utilissimo a far girare la squadra. Soprattutto De Rossi, che il giorno della sua conferenza stampa d’addio nel 2019 lo ha incoronato come suo erede: «Si presenta dal Nord, non è romanista, ma io ne voglio altri cento così, di gente che dà l'anima in campo. Non posso dire che la Roma ha bisogno di romanisti, la Roma ha bisogno di professionisti». Daniele, in vista del derby ha recuperato quasi tutta la squadra. L’unico a restare in infermeria è Azmoun. Oggi è tornato anche Kristensen che si allenato in gruppo dopo la lesione alla costa sinistra rimediata un mese fa.