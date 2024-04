Stadio della Roma, l'annuncio di Malagò:«Nessun passo indietro». E su De Rossi:«Merita il rinnovo»

«Non mi risultano passi indietro, nel modo più assoluto. Conosciamo le tempistiche del nostro paese, basta parlare con un imprenditore che vuole costruire una fabbrica o un supermercato. Immaginatevi lo stadio che è qualcosa di ancora più impattante. Ma non mi risultano elementi controindicativi». Parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della Giornata nazionale dell'Impiantistica sportiva organizzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sullo stato dello Stadio della Roma. Al convegno non c'erano i progettisti dell'impianto che dovrebbe sorgere a Pietralata:«Si vede che stanno lavorando specificatamente per il progetto. So che le cose vanno avanti, non è un progetto che si sblocca in poche settimane» ha detto anche.

Quindi nessuno stop. Niente che possa fare pensare alla marcia indietro.

DE ROSSI

Il derby è alle porte, mancano due giorni, e a Malagò è stata posta la domanda se De Rossi meriti il rinnovo:«Lo merita - ha confermato - e visto il seguito che aveva Mourinho la scelta mi è sembrata intelligente per la piazza». «Disarmante l’allerta per il derby, qualcuno ancora non si rende conto del danno che fanno alle loro squadre e alla collettività. Condannarli è fin troppo poco, mi dispiace molto per le intemperanze avvenute nel derby di Coppa Italia» ha concluso.