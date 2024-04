Roma, Pochettino e il futuro di Lukaku: «Il rientro al Chelsea è un'opzione»

I tifosi della Roma sperano di vedere ancora Romelu Lukaku in giallorosso, ma il Chelsea potrebe mettersi di traverso. I tifosi romanist vorrebbero poter vedere ancora le prestazioni del belga, che nella Capitale ha segnato 10 reti in Serie A, fornendo anche 3 assist. Numeri che migliorano con le coppe europee dove ha siglato 7 reti ee fornito 7 assist. Prestazioni importanti per l'ex Blues cche in estate potrebbe anche tornare in pianta stabile in Premier League. a spaventare i tifosi della Roma con questa ipotesi è lo stesso allenatore del club che gioca a Stamford Bridge: Mauricio Pochettino.

Udinese-Roma, come funziona il recupero? Formazioni, cambi, squalifiche: ecco le regole

Le prole di Pochettino su Lukaku

In vista della partita con l'Arsenal, il tecnico argentino si è presentato in conferenza stampa, in cui ha parlato del futuro di Lukaku: «È un nostro giocatore, quindi è ovvio che saremo attenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rientro è un'opzione, ma ancora non abbiamo preso alcuna decisione in merito». Nulla di fatto, quindi, ma delle frasi che riportano il club inglese nel futuro dell'ex Inter, nonostante l'addio quasi sicuro a titolo definitivo la scorsa estate.