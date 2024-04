Roma, via al tour de force. De Rossi, è il momento delle scelte: Lukaku punta la Coppa, a Udine con il doppio attaccante

Daniele De Rossi comincia a fare i conti con l’emergenza. Emergenza dettata da infortuni e squalifiche, la stessa che più volte ha attraversato Mourinho durante i suoi due anni e mezzo alla Roma. Emergenza acuita dagli impegni troppo ravvicinati ed estremamente importanti per raggiungere l’obiettivo Champions. La sconfitta di ieri contro il Bologna allontana pericolosamente i giallorossi dal quarto posto e mette anche in pericolo in quinto con l’Atalanta a -1 e una partita da recuperare.

È forse arrivato il momento delle scelte, le stesse che fece il portoghese un anno fa puntando tutto sulla Coppa. Alla 33/a giornata José era a due punti dal quarto posto, poi la sconfitta con l’Inter, il pareggio col Bologna e quello con la Salernitana hanno distrutto il cammino in campionato. Al momento De Rossi ha affermato di voler cavalcare entrambe le competizioni, anche perché in semifinale incontrerà una delle squadre meno battute d’Europa. Il Bayer Leverkusen punta al ‘triplete’ e farà di tutto per eliminare la Roma. Prima, però, ci sono i 20 minuti di Udine e la gara contro il Napoli. In Friuli saranno utilizzati Paredes e Llorente, entrambi squalificati per la gara al Maradona. Ci sarà Abraham in attacco, probabilmente assieme ad Azmoun e Dybala dietro le punte. La Roma ha bisogno di fare un gol senza subirne per ottenere i tre punti e staccare i bergamaschi in classifica. A centrocampo confermato Pellegrini con Cristante, sulle corsie esterne Celik e Angeliño. Una Roma a trazione anteriore per provare l’impresa. Differente sarà a Napoli dove Smalling dovrebbe prendere il posto di Llorente accanto a Mancini (Ndicka è ancora in infermeria), a centrocampo Aouar quello di Paredes e davanti la scelta ricadrà su Abraham o Azmoun. Molto difficile il recupero di Lukaku che, però, dovrebbe essere pronto per l’Europa League.