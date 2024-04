Roma-Bologna, le pagelle: Abraham non al top (4,5), Azmoun il migliore (6,5), Llorente sbanda (4,5)

SVILAR 5,5

Non ha grandi responsabilità sui gol ma al tempo stesso lascia la sensazione che almeno in un paio, per come aveva abituato ultimamente, poteva forse accennare, o quantomeno provare a fare qualcosa in più.

CELIK 5

Permette a Calafiori di crossare comodamente nell’azione del gol. Trascorre 50 minuti ad aspettare l’avversario, non prova mai a scendere.

LLORENTE 4,5

Serataccia, Zirkzee lo fa impazzire, portandolo a spasso e anticipandolo sempre sui tempi delle giocate.

Ammonito salterà Napoli.

MANCINI 5

Per lui vale più o meno il discorso fatto per Llorente. Dovunque vada Zirkzee fa danni. Gianluca ci prova col mestiere ma non è serata.

ANGELIÑO 5

A dargli fastidio non è tanto Ndoye che gioca davanti a lui ma Zirkzee che, quando si allarga, va proprio in quella posizione. E il miss-match fisico è imbarazzante.

CRISTANTE 5

Anonimo ed è strano dirlo per uno come Bryan che fa sempre della generosità la sua arma in più. Corre a vuoto davanti al palleggio ipnotico della squadra di Motta e non trova mai lo spunto. Sfortunato nella deviazione nel finale, non impatta bene di testa con il pallone.

PAREDES 6

S’innervosisce in avvio quando prende un giallo evitabile. Ruba poi un pallone d’oro a Lucumì ma spreca il pari. Rimane comunque il più lucido in mediana, recuperando palloni importanti.

PELLEGRINI 5,5

Patisce in avvio le fatiche di coppa. Sbaglia l’appoggio dal quale prende il via l’azione dell’1-0 del Bologna, sorpreso poi dalla bella girata di El Azzouzi in area. La parabola però che disegna per il colpo di testa di Azmoun vale da sola il prezzo del biglietto. A 4 minuti dalla fine non trova il 2-3.

DYBALA 5,5

Per mezz’ora disegna calcio, contrasta e recupera. Regala un pallone d’oro a ElSha che il Faraone spreca. Poi con la marea rossoblù che sale, anche Paulo si ritrae.

ABRAHAM 4,5

Non può essere al top dopo uno stop così lungo. L’errore, però, è giocare come se davanti ci fosse Lukaku. Romelu nella difesa della palla e nel far salire la squadra è una cosa; Tammy, che andrebbe sfruttato nella capacità di cercare la profondità, un’altra.

EL SHAARAWY 5,5

Già nelle prime battute appare un po’ affaticato. La conferma arriva poco dopo quando da due passi non inquadra la porta. La gara era ancora 0-0, poteva diventare un’altra partita. Sfortunato invece nella ripresa quando da fuori aerea, trova Posch quasi sulla linea d porta che gli nega il gol.

SPINAZZOLA 5,5

L’avvio è promettente visto che alla prima azione conquista immediatamente la linea di fondo e pennella un bel cross. Il problema è che rimarrà l’unico della serata.

KARSDORP 5

Entra per regalare più spinta ma si dimentica spesso e volentieri di Saelemaekers. Senza contare che l’apporto offensivo è pressoché nullo.

AZMOUN 6,5

Gli bastano 4 minuti per lasciare il segno. Il secondo tap-in dopo un tiro e un colpo di testa respinti da Skorupski provano a dare la scossa ad una squadra che ha però poche idee e forza nelle gambe.

BALDANZI 5

Entra quando i giochi sono fatti. In 20 minuti, però, ti aspetti un guizzo, una giocata, un segnale, da un ragazzo che ha qualità da vendere. Niente di tutto ciò. Ha una buona palla dal limite ma centra la schiena di Krstiansen.

JOAO COSTA NG

DE ROSSI 5,5

Dopo aver giocato per un’ora in 10 giovedì contro il Milan, paga dazio contro l’amico Motta. Quando perdi gli uno contro uno in tutte le parti del campo e il Bologna va al doppio della velocità, ogni analisi ulteriore è superflua.



ARBITRO

MARESCA 5

Innervosisce la partita, già dopo 8 minuti con una serie di cartellini gialli a volte un po’ troppo fiscali. Non commette grandi errori ma è la conduzione della gara che non convince del tutto.