Violenza donne, Federica Pellegrini: «Chi maltratta va isolato»

«Vedere una donna in silenzio, chiusa nel suo dolore, senza più voglia di vivere. Non è normale pensare che non ci riguardi. Chi maltratta una donna va isolato e denunciato, perché questo dramma, ancora oggi in Italia, coinvolge una donna su tre». Così Federica Pellegrini su Instagram celebra la giornata contro la violenza sulle donne, in programma domani. L'olimpionica del nuoto, nel messaggio sui social, ha postato anche una foto che la ritrae con una striscia rossa sotto l'occhio Ultimo aggiornamento: 13:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA