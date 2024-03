Italia, Pellegrini: «De Rossi ci ha dato tanto, ora voglio l'Europeo: rivedo la stessa compattezza del 2021»

Lorenzo Pellegrini ci riprova, stavolta l’Europeo non dovrà sfuggire. Nel 2021 ha dovuto rinunciare a un attimo dal via, colpa di un infortunio muscolare. Il romanista rivede la Nazionale dopo una lunga assenza, sempre per colpa di quei muscoli fragili che gli hanno condizionato l’inizio della stagione e solo ora sta rivedendo la luce. Spalletti ha avuto a disposizione il capitano della Roma solo un giorno a settembre, prima di rispedirlo a casa e di ritrovarlo solo ora, in questa torunée negli States, propedeutica a Euro 2024.

Contro il Venezuela, primo test (Miami, domani sera ore 22 ora italiana) per gli azzurri: Pellegrini ci sarà. «C’è tanto piacere a rimettere questa maglia, in questi mesi ho sentito spesso Spalletti, sa quanta voglia avevo di tornare. Ora ci sono e stiamo lavorando bene, l’obiettivo è farci trovare pronti per giugno. Con l’Europeo ho un conto in sospeso, è vero, anche se i ragazzi hanno vinto e mi hanno coinvolto, pur avendo vissuto quella vittoria dall’esterno. Rivedo in questa Nazionale tanta compattezza e felicità di essere qui e ci prepareremo per dare tutto quello che abbiamo.

Se basterà lo vedremo a giugno, ma di sicuro nessuno di noi uscirà mai dal campo o dal ritiro senza aver dato tutto quello che ha».

Pellegrini è un altro giocatore in questo momento e questo lo deve anche a Daniele De Rossi, che ha trasformato la Roma e lui. «Sta facendo molto bene, è sotto gli occhi di tutti, sono arrivate le prestazioni e risultati. Siamo tutti molto entusiasti, abbiamo rimesso a posto qualcosa ma non abbiamo ancora fatto nulla. Vedremo alla fine».