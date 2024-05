Jacobs, quando corre a Roma i 100 metri: orario e dove vedere la gara dell'azzurro

A 454 giorni di distanza dall'ultima volta, Marcell Jacobs torna a correre in Italia e lo fa a Roma, in occasione dello Sprint Festival che si svolgerà allo stadio dei Marmi. L'azzurro è appena rientrato dalla Florida e adesso si prepara ai 100 metri nella Capitale.

Jacobs corre a Roma: orario e dove vedere la gara

Il campione olimpico nello sprint sarà chiamato a migliorare il 10”11 di Jacksonville. La qualificazione diretta all’Olimpiade di Parigi ancora gli manca, Reider lo vedeva sub 10” già in Florida.

«Da questa gara mi aspetto di mettere insieme un’altra tessera del puzzle - ha detto Jacobs - dopo Jacksonville ho scaricato un po’ di lavoro e curato qualche dettaglio che in Florida mi è mancato. Soprattutto l’uscita dai blocchi: basta un angolo sbagliato e la mia partenza cambia. Se tutto va bene, sotto i 10” posso scendere». Il campione olimpico manca in un 100 metri italiano da quasi due anni. L’ultima volta, il 25 giugno del 2022.

La gara dei 100 metri dello Sprint Festival di Roma si svolgerà oggi, sabato 18 maggio, allo Stadio dei Marmi alle ore 18. Si tratta della quarta edizione di questo specifico festival. Le gare del Roma Sprint Festival 2024 saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport, in streaming su Sky Go e sulla piattaforma NOW Tv.

Nei 200 metri Tortu, Dosso e Valensin

Nei 200 metri, invece, ci saranno altri due azzurri: Filippo Tortu e Zaynab Dosso (bronzo mondiale indoor nei 60m). Quest'ultima sarà in sesta corsia, ma alle spalle avrà la furia della giovanissima milanese Elisa Valensin, 17 anni e già capace di 23"49.