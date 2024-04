Pellegrini: "Non mancherò mai di rispetto alla Roma"

EMBED





Il capitano giallorosso alla vigilia della partita di Europa League contro il Milan: «Tante persone mi dicono che apprezzano la mia trasparenza. In più qui dentro, io ho un ruolo importante. Non perché io voglia esserlo per gli altri, ma perché è importante per me. Che non è legarsi la fascetta la domenica, ma che è tanto altro. Io alla Roma non gli mancherei mai di rispetto perché mi ha dato tutta la mia vita. Quello che ho fatto e farò, sarà sempre per il bene della Roma».