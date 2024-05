Tortu vince i 200 metri maschili in 20"72 allo Sprint Festival di Roma: «Sono arrabbiato, ho pessime sensazioni»

Non solo Marcell Jacobs, ma oggi in campo allo Stadio dei Marmi di Roma in occasione dello Sprint Festival c'era anche Filippo Tortu. Il talento di Milano ha vinto i 200 metri maschili, ma senza brillare come tutti si aspettavano. Il tempo di 20"72 ha deluso anche lo stesso corridore delle Fiamme Gialle che al termine della gara di è detto arrabbiato: «Nessun atleta potrebbe essere contento di quello di quanto appena fatto. Mi devo riguardare ma ho pessime sensazioni, è stato tutto l'opposto di quello che sto provando ora in allenamento perché ero convinto di poter venire qua e fare il personale. Sono a tre settimane dagli europei. Devo riuscire a cancellare quanto ho fatto oggi dalla testa».

Così Tortu ha raccontato le sue sensazioni dopo la gara.

E a chi gli chiede dell'atmosfera: «Queste scuse le lascio agli altri, non mi nascondo dietro un dito. ho fatto male, non lo accetto, non lo capisco e quindi devo reagire. Fino a due ore fa l sensazioni in avvicinamento agli Europei erano erano ottime, adesso sicuramente no».