Usyk batte Fury a Riad: vittoria ai punti e trionfo dopo 12 round, l'ucraino è il nuovo campione assoluto dei pesi massimi

Nella serata di Riad Oleksandr Usyk ha scritto una nuova pagina nella storia della boxe, battendo ai punti il britannico Tyson Fury. Un trionfo da parte dell'ucraino che ha così ottenuto tutte le quattro cinture dei pesi massimi di pugilato, prima volta in 25 anni.

Usyk batte Fury e diventa il nuovo campione dei pesi massimi

Dopo un inizio molto aggressivo da parte di Fury, l'ucraino ha progressivamente preso in mano redini dell'incontro fino al successo finale, dopo 12 durissimi round. Nella nona ripresa Usyk ha quasi piazzato il colpo del ko ma Fury è riuscito a resistere. L’ucraino alla fine ha vinto per split decision davanti al pubblico delle grandi occasioni, con personaggi come Anthony Joshua, Cristiano Ronaldo, Andriy Schevchenko e Neymar presenti a bordo ring.

"Usyk es un peso medio"



Fury en modo bambi en el noveno opina lo contrario.



VAMOS USYK, HOY GANÓ EL BOXEO.#FuryUsyk pic.twitter.com/9C8FTqU370 — Don Narices Rotas (@Naricesrotas) May 18, 2024

Già dall'ingresso sul ring si percepisce la convinzione di Usyk che arriva vestito con un vistoso colbacco e con un abito tradizionale ucraino. Dopo una fase equilibrata è l'ucraino a prendere il sopravvento e nel nono round quasi chiude l'incontro. Fury barcolla, ha lo sguardo perso nel vuoto e non riesce a reagire. La campanella di fine round salva il britannico, ma solo momentaneamente. Giudizio unanime: 115-112 Usyk, 114-113 Fury, 114-113 Usyk.

Usyk mantiene l’imbattibilità di 22 vittorie su altrettanti match e conquistal’unico titolo mancante, cioè quello WBC. Il pugile ucraino di 37 anni è il nuovo campione assoluto dei pesi massimi, aggiungendosi a una ristretta elite che comprende campioni del calibro di Muhammad Ali, Joe Louis e Mike Tyson.