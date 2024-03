Lunedì 18 Marzo 2024, 06:49 - Ultimo aggiornamento: 08:28

Roma-Sassuolo finisce 1-0 grazie al gol di Lorenzo Pellegrini: ecco le pagelle

SVILAR 7

KARSDORP 5,5

MANCINI 7

LLORENTE 6

SPINAZZOLA 6,5

CRISTANTE 6

Sembra essere una serata tranquilla. Poi all'improvviso Mile si trasforma in Batman e salva prima in tuffo su Racic e poi d'istinto su...Llorente, deviando sul palo.La volontà non gli manca, la forza fisica nemmeno. Si sovrappone in continuazione nella prima mezz'ora ma quando arriva il momento del cross non riesce mai a calibrarne uno decente. E in fase difensiva soffre Laurienté.Un paio di chiusure, la capacità di prendersi delle responsabilità nel far partire l'azione da dietro o palla al piede, lo scoglio sul quale sbatte in continuazione Pinamonti ma soprattutto un costante punto di riferimento per i compagni.Nel finale per poco non la combina grossa, salvato da Svilar e dal palo. Si riabilita con un gran recupero al 93'.Intraprendente, unico sbocco offensivo davanti alla difesa ordinata studiata da Ballardini. Cross, cambi di gioco, diagonale difensive. Peccato che poco dopo la mezz'ora si arrenda. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma ormai fatica a giocare due partite a settimana.

Non in gran serata. Poco preciso, non si sovrappone quasi mai e quando lo fa, sempre con tempi sbagliati. Leggermente meglio nella ripresa.

PAREDES 6

PELLEGRINI 7,5

AOUAR 5,5

LUKAKU 5,5

EL SHAARAWY 6

Si limita al compitino.In assenza di Dybala si prende la squadra sulle spalle e sblocca con una perla una partita complicata. Con quello di ieri, siamo arrivati a 6 reti nelle ultime 13 gare: segna ormai come una seconda punta. Egià nella prima frazione era sembrato il più lucido in un centrocampo che faticava a produrre gioco. Il giallo rimediato gli farà saltare dopo la sosta la trasferta di Lecce.Messo lì, alto a destra, con facoltà comunque di accentrarsi, sembra un pesce fuor d'acqua. Prova qualche uno-due con Karsdorp ma perde sempre il tempo della giocata. E anche in fase di copertura lascia qualche perplessità, come quando Laurienté gli scappa via sul fondo nella ripresa.Normalmente almeno una delle due palle-gol che gli capitano nel primo tempo la butta dentro. E invece, in entrambe le occasioni sovrasta Ferrari ma non inquadra la porta. Ha una chance anche nella ripresa ma non è serata.

Con Spinazzola e Pellegrini, all'inizio sembra essere quello che ha più idee rispetto ai compagni. Si spegne nella ripresa.

ANGELIÑO 6

CELIK 6

BALDANZI 6

HUIJSEN NG

La qualità non gli manca. Un paio di cross lo confermano.DDR lo inserisce negli ultimi 20 minuti per marcare Laurienté . E il turco, come gli capita spesso negli ultimi tempi, adempie al compito.Deve iniziare a incidere di più e sfruttare meglio le occasioni che De Rossi gli regala. Ha 2 volte la chance del 2-0 ma la spreca.