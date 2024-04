Smalling e Spinazzola si scaldano per il Milan. Pellegrini-Roma, il club smentisce l’incontro col tecnico

Chris Smalling e Leonardo Spinazzola, saranno loro a prendere le redini della Roma in Europa. Il centrale è tornato dall’infortunio e potrebbe giocare titolare a San Siro contro il Milan, magari per far riposare Mancini. Gianluca ha dato tutto nella stracittadina ed è rimasto in campo pur accusando alcuni problemi muscolari, inoltre, è in attesa che la Procura federale chiuda l’inchiesta sull’esultanza a fine match.

De Rossi verso il rinnovo, dopo la vittoria contro la Lazio si fa largo l'ipotesi di un contratto biennale

Spinazzola, invece, è rimasto in panchina, gli è stato preferito Angeliño perché più in forma. Ma a Milano la scelta dovrebbe ricadere proprio su Leo, uomo favorito in campo europeo sempre titolare contro Feyenoord e Brighton.

Un gioco a incastri che De Rossi sta studiando già da una settimana. Il tecnico, grazie ai risultati ottenuti da quando siede in panchina, si sta guadagnando il rinnovo di contratto in vista della prossima stagione. I tre punti ottenuti contro la Lazio sotto gli occhi del vicepresidente Ryan Friedkin avvicinano il club alla qualificazione in Champions. Intanto, la Roma ha smentito l’incontro con il tecnico del Betis Manuel Pellegrini che è stato visto in tribuna all’Olimpico in occasione del derby.