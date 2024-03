Inter-Napoli 0-0: tripla occasione nerazzurra, Meret strepitoso con due parate consecutive

Possibile passaggio di testimone a San Siro dove l'Inter capolista sfida il Napoli campione d'Italia in carica. Entrambe le squadre arrivano dalla delusione per l'eliminazione dalla Champions League, i nerazzurri contro l'Atletico Madrid e gli azzurri contro il Barcellona. La squadra di Inzaghi ha la possibilità di allungare ulteriormente sul secondo posto e vedere sempre più vicino il traguardo scudetto. Confermato l'11 titolare con Acerbi che torna dal 1' al posto di De Vrij. Non ce la fa Osimhen che si accomoda in panchina, al suo posto Raspadori.

