Olimpus Roma, il presidente Andrea Verde contro il direttore di gara dopo la sconfitta con Pesaro: «Arbitraggio non all'altezza»

Parole e pensieri del presidente della Olimpus Roma, Andrea Verde, dopo l’eliminazione della sua squadra nella corsa per lo scudetto di Calcio a 5 a causa della sconfitta subita in casa contro il Pesaro.

Le dichiarazioni del presidente dell'Olimpus Roma

«L'amarezza è tanta – ha detto con modi pacati ma decisi - la squadra era stata costruita per arrivare fino in fondo; la finale era l’obbiettivo minimo di questa stagione. Il Pesaro ha meritato di passare e il campo alla fine ha sempre ragione. Dopo gara uno pensavamo che tutto era facile invece così non è stato».

Poi la stoccata: «Non mi sono piaciute alcune situazioni - ha sottolinato - : sicuramente l’arbitraggio, non è stato all’altezza della gara poichè c'è stato un merito di giudizio differente. Anche il gol 3-0 è stato viziato da un fallo. Ora guardiamo avanti con tranquillità e di sicuro arriveranno alcuni cambiamenti dopo questa uscita di scena».