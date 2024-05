L'Olimpus Roma sconfitta dall'Italservice Pesaro per 4-2. Addio scudetto.

Sconfitta in casa per la Olimpus Roma nella corsa scudetto. L'Italservice Pesaro si è imposta in Gara 3 per 4-2.

OLIMPUS ROMA: Ducci, Dimas, Fortino, Gabriel, Cutrupi, Rodriguez, Alciati, Marcelinho, Ceccarelli, Di Eugenio, Biscossi, Cutruneo. All. D'Orto

ITALSERVICE PESARO: Putano, Vavà, Tonidandel, Caruso, Schiochet, Luberto, Piras, Belloni, Andrè, Mohabz, D'Ambrosio, Barichello. All. Scarpitti

Reti: 12'' p.t. Vavà (P), 19'03'' Schiochet (P), 2'41'' s.t. Caruso (P), 13'25'' Schiochet (P), 14'12'' Dimas (O), 17'02'' Biscossi (O)

AMMONITI: Tonidandel (P), Marcelinho (O), Rodriguez (O), Cutrupi (O), Dimas (O), Putano (P) ESPULSI: A 18'57'' Marcelinho (O) per doppia ammonizione, A 2'41'' s.t. Rodriguez (O) per proteste

ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Nicola Acquafredda (Molfetta), Alex Iannuzzi (Roma 1)

CRONO: Pierluigi Minardi (Cosenza)