Sanremo 2022, maratona terza serata: in scaletta i 25 big, superospiti Robero Saviano e Cesare Cremonini, grande attesa per Drusilla Foer. Tutti i testi

Sanremo 2022, terza serata. Amadeus e parecchi milioni di italiani pronti alla maratona con tutti i 25 cantanti in scaletta all'Ariston e con superospiti quali Roberto Saviano, con un'orazione civile dedicata a Falcone e Borsellino nel trentennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio, e Cesare Cremonini, con una performance che celebrerà vent'anni delle sue canzoni.

Grande attesa anche per il debutto all'Ariston della graffiante ironia di Drusilla Foer, ovvero Gianluca Gori, che sarà vestita con gli abiti della stilista di Firenze, Rina Milano. Un artista che nei suoi monologhi e nelle sue gag riesce spesso ad arrivare all'inarrivabile capacità di Franca Valeri, scomparsa ormai due anni fa lasciandoci l'incancellabile ricordo della "Sora Cecioni" e degli altri suoi personaggi.

Drusilla Foer all'Ariston ricordando Franca Valeri

Nel suo monologo, ha anticipato Saviano, racconterà «il sacrificio di due uomini che hanno cambiato radicalmente non solo le modalità del contrasto alle organizzazioni criminali, ma anche la loro narrazione. E' a Falcone e Borsellino che dobbiamo la nostra capacità di guardare in modo radicalmente diverso alla sintassi del potere».

Reduce dal successo di Colibrì, ultimo singolo uscito a dicembre, e in attesa del suo ritorno live nell'estate negli stadi, Cremonini - alla sua prima volta all'Ariston - lancerà il settimo album in studio, La ragazza del futuro (Virgin Records/Universal Music Italia), in uscita il 25 febbraio.

La serata si preannuncia per nottambuli: sul palco tutti i 25 Big proporranno le canzoni in gara.

Voteranno il pubblico tramite televoto (con un peso del 50% sul risultato complessivo) e la Demoscopica 1000 (sempre al 50%). La media delle percentuali di voto complessive ottenute dalle canzoni nel corso della terza serata e nelle prime due determinerà una nuova classifica generale. In collegamento dalla nave, spazio ai Coma_Cose, tra le rivelazioni del festival 2021.

I 25 big in gara a 2022 (cliccando sulla canzone, testo e significato)

La seconda serata

1. Sangiovanni – Farfalle

2. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

3. Le Vibrazioni – Tantissimo

4. Emma – Ogni volta è così

5. Matteo Romano – Virale

6. Iva Zanicchi – Voglio amarti

7. DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

8. Elisa – O forse sei tu

9. Fabrizio Moro – Sei tu

10. Tananai – Sesso Occasionale

11. Irama – Ovunque sarai

12. Aka7even – Perfetta così

13. Highsnob e Hu – Abbi cura di te

La prima serata

1. Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir – Domenica

2. Ana Mena – Duecentomila ore

3. Dargen d'Amico – Dove si balla

4. Gianni Morandi – Apri tutte le porte

5. Giusy Ferreri – Miele

6. Rappresentante di Lista – Ciao, ciao

7. Mahmood e Blanco – Brividi

8. Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

9. Michele Bravi – Inverno dei fiori

10. Noemi – Ti amo non lo so dire

11. Rkomi – Insuperabile

12. Yuman – Ora e qui

La classifica della Sala Stampa della prima serata.

Cosa ne pensate?#Sanremo2022 pic.twitter.com/Yl6B87NL7S — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 2, 2022

Scaletta, i 13 cantanti

Rispetto alla prima serata, ci sarà un'esibizione in più: saranno 13 e non 12 i brani, per un totale di 25. L'ordine di ingresso dei cantanti è stato ufficializzato: apre Sangiovanni, poi Giovanni Truppi e Le Vibrazioni prima di Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, DitonellaPiaga con Donatella Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama, Aka7even. Chiude Highsnob e Hu. Anche in questo caso, i voti e la classifica arriveranno dalla giuria della sala stampa, composta dalla carta stampata e tv (un'unica componente), radio e web. Ognuna di queste tre avrà un peso di un terzo sul risultato e la somma dei voti darà la classifica. Al termine della seconda serata verrà stilata una classifica con tutti e 25 i brani in gara.

Gli ospiti della seconda serata: c'è Laura Pausini

A co-condurre sul palco insieme ad Amadeus, dopo Ornella Muti, ci sarà l'attrice Lorena Cesarini. Grande attesa per la super ospite della seconda puntata, Laura Pausini ma anche per Checco Zalone. Non ci sarà invece Luca Argentero, che ha dato forfait dopo la morte del padre della moglie Cristina Marino.

Sul fronte ospiti l'attesa - anche in casa Rai - è tutta per Checco Zalone, al debutto assoluto al festival, e per la sua performance tra musica e attualità che avrà, come sempre, i connotati dell'irriverenza e che promette di fare rumore. La veterana è Laura Pausini che presenterà il nuovo singolo, Scatola, firmato con Madame e Shablo, che accompagna il nuovo film Amazon Original "Laura Pausini - Piacere di conoscerti", con la regia di Ivan Cotroneo. La sua presenza sul palco sarà anche l'occasione per lanciare la nuova edizione dell'Eurovision Song Contest, che tornerà in Italia dopo il trionfo dei Maneskin, al Palaolimpico di Torino il 10, 12 e 14 maggio: a condurlo proprio la Pausini, Alessandro Cattelan e Mika e il trio al completo è atteso all'Ariston. Spazio ancora allo sport e alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: sarà lanciato il "concorso" per scegliere online l'inno dei Giochi tra due canzoni affidate alle voci di Arisa e Malika Ayane. Sul "palco sull'acqua", a bordo della Costa Toscana ormeggiata al largo di Sanremo, la scena sarà per Ermal Meta con Un milione di cose da dirti, il brano che l'anno scorso si classificò al terzo posto.