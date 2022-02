Giusy Ferreri, testo e significato di Miele: la canzone di Sanremo 2022

Giusy Ferreri, 43 anni, palermitana, ritenta con Miele l'avventura a Sanremo per la quarta volta. Paradossalmente all'Ariston, la cantante lanciata da Xfactor, ha raccolto successi paradossolmente in misura opposta a quelli stratosferici ottenuti lontano dalla kermesse. Clamorosi i suo tre record: è colei che ha venduto più album (2,6 milioni) partendo da un talent show; ha capeggiato la hit parade dei singoli italiani per 47 anni spodestando Madonna (38); è l'unica artista italiana ad avere vinto un disco di diamante (Roma-Bangkok, con Baby K). Sarà la quinta a salire sul palco dell'Ariston, secondo la scaletta annunciata.

Cover: Io vivrò senza te di Lucio Battisti con Andy dei Bluvertigo.

Giusy Ferreri Il testo di Miele - Gli autori e il significato

Miele è raccontata così dalla stessa Ferreri sui social: è una parentesi musicale romantica dal sapore retrò. Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore. Il testo è venato di nostalgia e di immagini forti come quella “lama che sa di miele”, sempre in attesa della ripartenza di un amore che vive, come tutti, di alti e bassi.

(di D. Petrella – Takagi – Ketra – F. Abbate)

Tu no, tu no

Tu no non hai lasciato niente

E non riesco a capire

Se ti ricorderai

Di me forse ti ho dato il peggio di me

Resto sveglia e mi chiedo perché

Piove su questa città

Dove tu mi hai voluto bene

Dove io ti ho voluto bene

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

No, non promettermi niente

Non cercarmi in un altro abbraccio no

Ma a volte capita

Di incontrare qualcuno in mezzo alla via

Che ti ricorda cos’è la vita

Che cos’è

Fino a qui

Senza te

È una lama che sa di miele

Cade a terra un altro bicchiere

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

Ahhh

Non è miele

Sono già sicura che

Quest’amore ci porta via

Ubriachi di nostalgia

Se ne va

E un motivo non c’è

Questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me