Irama, testo e significato di Ovunque sarai: la canzone di Sanremo 2022

Irama, ovvero Filippo Maria Fanti, torna sul palco del Teatro Ariston - inserito nella scaletta della seconda serata Sanremo 2022 - dopo che il Covid aveva bloccato la sua partecipazione al Festival a metà dello scorso anno, quando un componente del suo staff risultò positivo e, proprio per questo, il cantante fu mandato per tutte e cinque le serate con il filmato delle prove. Irama si è classificato al quinto posto su 26 artisti in gara. A seguito di ciò, è diventato il secondo artista, dopo Claudio Villa nell'edizione del 1955, ad aver partecipato al Festival di Sanremo senza esibirsi durante la gara.

Cover: La mia storia tra le dita con Gianluca Grignani.

Ovunque sarai – autori e significato: Si tratta di una dedica speciale, ma unidirezionale, non è chiaro infatti se il destinatario del messaggio ricambi. Ma poco importa, l’amore è anche questo: aspettare senza aspettarsi nulla in cambio. Il testo della canzone è stato firmato da Irama mentre che ha composto anche la musica con Giulio Nenna, Pablo Miguel Lombroni Capalbo (in arte Shablo) e Vincenzo Luca Faraone.

Ovunque sarai – il testo

(di F. M. Fanti – G. Colonnelli – G. Nenna – F. M. Fanti – G. Nenna – P.M. Lombroni Capalbo – V. L. Faraone)

Se sarai vento canterai

Se sarai acqua brillerai

Se sarai ciò che sarò

E se sarai tempo ti aspetterò per sempre

Se sarai luce scalderai

Se sarai luna ti vedrò

E se sarai qui non lo saprò

Ma se sei tu lo sentirò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Se sarò in terra mi alzerai

Se farà freddo brucerai

E lo so che mi puoi sentire

Dove ogni anima ha un colore

E ogni lacrima ha il tuo nome

Se tornerai qui, se mai, lo sai che

Io ti aspetterò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Io ti ascolterò

Se sarai vento canterai