Iva Zanicchi, testo e significato di Voglio amarti: la canzone di Sanremo 2022

Iva Zanicchi racconta così il suo ritorno a Sanremo 2022: «Avevo una gran voglia di tornare qui, dove sono nata, di mettermi in gioco nell'unica manifestazione in grado di unire l'Italia. Ringrazio Amadeus per aver assecondato il mio desiderio di chiudere la carriera come concorrente in gara… per il resto non mettiamo limiti alla provvidenza!». Ride di gusto Iva Zanicchi, e ridono accanto a lei gli addetti al trucco in una pausa delle prove all'Ariston. A 82 anni appena compiuti è pronta per il suo undicesimo

Sanremo, unica donna con tre vittorie al festival, nel 1967, nel 1969 e nel 1974: «Stare qui, guardare il mare mi allarga il cuore. Ma l'agitazione c'è: quella tensione che avverto ancora, per esempio quando entro in scena a teatro, qui a Sanremo diventa puro panico».

La cover: “Canzone” nella versione resa celebre da Milva.

Voglio amarti – Gli autori e il significato: Nel testo di Voglio Amarti di Iva Zanicchi a Sanremo 2022 c’è l’amore e il suo trionfo a partire dal titolo che rappresenta una vera e propria dichiarazione d’intenti. Semplice ma di impatto al tempo stesso, Iva stupisce con la semplicità di un Voglio Amarti e con un pezzo sentimentale, in cui trionfa il sentimento purissimo attraverso una serie di immagini da ricondurre al desiderio. La canzone che vede il ritorno in gara della Zanicchi porta il testo di Emilio Di Stefano e la musica di Vito Mercurio, Italo Ianne e Celso Valli.

Il testo di Voglio amarti – Gli autori e il significato

(di E. Di Stefano – I. Ianne – V. Mercurio – C. Valli)

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me.

Voglio amarti e non solo “per amore”,

Voglio amarti perché ho fame anch’io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te.

E se un giorno scoprirò

Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu

Ma se vuoi… se lo vuoi…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani;

Voglio amarti con l’anima e di più

Voglio amarti, solamente amarti ancora

E domani risvegliarmi accanto a te

Voglio amarti, voglio amarti per amore

Per sentirmi ancora viva in te.

Voglio amarti, voglio amarti, voglio amarti

Per sentirmi ancora viva in te.