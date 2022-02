Tananai, testo e significato di Sesso ocacsionale: la canzone di Sanremo 2022

Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, debutta tra i Big dopo il secondo posto di Sanremo Giovani 202 con il brano “Esagerata”. E' stato inserito nella scaletta della seconda serata di Sanremo 2022. Il giovane cantautore milanese, 27 anni, è sulle scene indie da diversi anni. Nel marzo 2021 ha pubblicato il singolo "Baby Goddamn", che è diventato virale su Spotify , seguito dai singoli "Maleducazione" e "Le madri degli altri" in collaborazione con il rapper italiano Fedez.

La cover: “A Far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà con Rosa Chemical.

Sesso occasionale - Gli autori e il significato: La canzone, come ha spiegato l'autore stesso in diverse interviste, «parla di una relazione, di una storia un po’ burrascosa, quindi esagerata, che viaggia da un estremo all’altro, dove non si è mai tranquilli e stabili», ha spiegato. La controparte è «una ragazza un po’ esagerata, mettiamola cosi. Ho voluto descrivere questa situazione». Il testo è di Tananai, Davide Simonetta, Paolo Antonacci ed Alessandro Raina, che firmano anche la musica del brano.

Il testo di Sesso occasionale

(di D. Simonetta – P. Antonacci – A. Raina – A. Cotta Ramusino)

Non mi ricordo dove ho parcheggiato la mia macchina distrutta

Ok va bene che sono distratto nemmeno tu sei perfetta

E quanto ti ho aspettata ma tu no no, stavi cercando un tipo, qualcosa che non ho

Un altro un po’ più freddo ma io no, io c’ho 38 gradi in corpo

E la testa in alto mare, troviamoci una casa

E non finiamoci più nel sesso occasionale

Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Abbiamo litigato come i gatti sembra che è caduto il cielo

Ok va bene che non lo rifaccio si però dai anche meno

E quanto ti ho aspettata ma tu no no

Ballavi con un tipo, de Niro al quinto shot

Rimani fino a tardi ma io no, io me ne vado che c’ho sonno

E la testa in alto mare, troviamoci una casa e non finiamoci più

Nel sesso occasionale ma sappi che

Tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta