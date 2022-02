Massimo Ranieri, testo e significato di Lettera al di là del mare, la canzone di Sanremo 2022

Per Massimo Ranieri - pseudonimo di Giovanni Calone - quella di quest’anno sarà la settima partecipazione al Festival di Sanremo. La prima volta in gara fu nel 1968 e l’ultima nel 1997 con il brano Ti parlerò d’amore. Il cantante napoletano, oggi settantenne, mancava infatti da ben 25 anni. Salirà sul palco dell'Ariston nella prima serata, come annunciato dalla scaletta di Sanremo 2022.

Intercettato dal Tg1 sulla porta della sua camera d'albergo, mentre raccontava la vigilia del festival che lo vede di nuovo in gara contro Gianni Morandi come ai tempi di Canzonissima. Ranieri aveva detto:«Sono emozionato. Mi sale la saliva, ho un'ansia da paura, ma quella che fa bene, che ti dà la carica per affrontare il pubblico»

La cover: “Anna verrà “di Pino Daniele con Nek.

Lettera al di là del mare – il significato Un testo delicato che parla di viaggio da Napoli a New York, di un peregrinare lento e lungo per un mare vasto, che fa tremare. Sembra la lettera di un migrante, un ragazzino, che racconta l’eterna speranza di una terra, di un approdo che risarcisca di un viaggio troppo doloroso, le cui ferite non possono essere sanate. Paure, preghiere e silenzi di un viaggio che non si può evitare.

Il testo di Lettera al di là del mare

(di F. Ilacqua)

La notte non finisce mai

L’America… lontana

Di là dal mare.

Dove piove fortuna, dov’è libertà

E l’acqua è più pura di un canto.

Ed è silenzio tra due sponde

La terra un sogno altrove.

Ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà

Su ogni paura ed oltraggio.

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare.

E poi si sta

Col fiato a metà

E tutti tacciono e tanti pregano

Se il Signore vorrà…

E il passo perde il tempo

E niente sembra vero

Mai nessun temporale lavare potrà

Le nostre ferite dal sale

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare

Quasi giorno ormai

Poi il tempo si ferma

Qualcuno grida terra, terra, terra!

Amore vedi così buio è

Questo mare

È ferita che non scompare.

Dove va

Il tempo chissà

E gli occhi tacciono

Ma a notte sognano

Il motore che va.