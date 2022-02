Ana Mena, testo e significato di Duecentomila ore: la canzone di Sanremo 2022

Ana Mena ovvero Ana Mena Rojas, 25 anni, è spagnola (Estepona) ed arriva a Sanremo per la seconda volta, la prima da conorrente visto che nel 2020 si cimentò con l'hit di tutte le hit del festival: l'edera di Nilla Pizzi cantata con Riki per le Cover. Ha poi continuato a farsi apprezzare dal pubblico più giovane dell'Italia collaborando con Rocco Hunt. In Spagna va fortissimo con Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino. Nella prima serata, 1°, secondo la scaletta annunciata, salirà per seconda sul palco dell'Ariston.

Cover: omaggio a Rocco Hunt.

Ana Mena Il testo di Duecentomila ore – Gli autori e il significato

La mano di Rocco Hunt si sente poi lei ci mette i toni latini di una donna che attende a cena il compagno che, viene da pensare, non brilla per puntualità e presenza. L'attesa della passione è essa stessa passione? Ana mena non sembra pensarla così.

(di R. Pagliarulo – S. Tognini – F. Abbate – R. Pagliarulo)

Sola io ti aspetterò

A cena da sola

In mezzo al fumo di mille parole

Di canzoni che non hanno età

Sulla pelle il tuo sapore

Non si muove

Siamo bravi a continuare

A farci male

lo che non cercavo un ragazzo di strada

Poi mi hai distratta

Vendendomi un’altra bugia

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

È un’altra sera

Che se n’è andata

È questa attesa

Che è disperata

È l’aria fredda

Di una giornata

Così di fretta

Dimenticata

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar