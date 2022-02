«Orietta Berti vestita da coronavirus»: social scatenati per il look "rose e spine" della cantante

Orietta Berti non è in gara a Sanremo, ma anche quest'anno riesce a essere protagonista. Insieme a Fabio Rovazzi conduce dalla nave sponsor del Festival e il suo look è ancora unico. Dopo le conchiglie sul seno sfoggiate nella scorsa edizione, quest'anno si veste con un abito fucsia, che rappresenta una rosa con le spine (con tanto di spuntoni sulle spalle).

Benvenuti ai 75esimi Hunger Games, possa la fortuna essere dalla vostra parte #Sanremo2022 pic.twitter.com/mDT3hYEx7n — Oro, Incenso e Birra (@Angel130294) February 1, 2022

E sui social non si parla di altro. «Si è vestita da coronavirus. E' una nuova variante», si legge tra i tanti commenti dedicati all'Orietta nazionale. «E' praticamente il trono di spade in fucsia», un altro commento. Ma sono tantissime le persone che la applaudono: «Si diverte ed e trova sempre il modo di essere unica e inimitabile».

