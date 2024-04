Il nuovo video delle Out Offline “171”

Da venerdì 15 marzo 2024 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “171”, il nuovo singolo delle Out Offline.

Il brano “171” racconta il viaggio metaforico che ognuno di noi sente di voler intraprendere in un momento della propria vita per realizzare sé stesso e le proprie ambizioni. Spesso non conosciamo la meta né sappiamo quanto sarà ardua la strada, ma scegliamo di “partire” perché siamo spinti dalla voglia di metterci alla prova e assaporare la libertà di esistere. Il numero 171 che simbolicamente rappresenta la costruzione della nostra realtà tramite la motivazione è il civico della porta d’accesso verso l’ignoto, il quale ci rende impazienti di prendere in mano la nostra vita e sentirci liberi di andare oltre i nostri limiti.



“Continuerò il mio viaggio e scolpirò nel tempo la mia anima. Ogni emozione che rivive la porterà a colmare spazi vuoti e come rondini mi sento libera, libera mi sento libera, libera”, commentano le Out Offline.



Il videoclip di “171” trasferisce nella realtà il viaggio ideale descritto dal brano delle Out Offline. Le riprese sono state realizzate a Milano, una tappa fondamentale nella loro crescita professionale. Sono stati selezionati alcuni luoghi emblematici che incarnano sia la Milano del benessere sia quella artistica, oltre a quella vissuta da coloro che in una grande città cercano l'opportunità giusta. Milano offre queste opportunità ma permette anche di riscoprire quelle tradizioni che ciascuno porta con sé come un bagaglio immancabile per superare i propri limiti, offrendo così un senso di libertà a chi è il protagonista del proprio viaggio.

La libertà di esistere è messa in evidenza dalla dinamicità e varietà delle scene, dal vagare senza sosta e dall’emozione del sentirsi vicini alla meta correndo per cercare di raggiungerla, sentimento che culmina nel verde del Parco delle Cave, dove il duo si immagina un civico 171 senza spazio, né tempo, in un luogo inconsueto rispetto alle strade e i palazzi, tra i quali normalmente ci si aspetta di trovarlo, ci si sente liberi di assaporare il gusto della vita e di ciò che essa ci riserva.