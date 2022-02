Aka7even, testo e significato di Perfetta così: la canzone di Sanremo 2022

Aka7even, pseudonimo di Luca Marzano, è tra i debutti di questa nuova edizione del Festival. E' stato inserito nella scaletta della seconda serata. Dopo la partecipazione a X Factor e quella ad Amici lo scorso anno, ha macinato successi come Loca (triplo disco di platino), Yellow e Mille Parole, ha scritto un libro autobiografico (7 vite) e ha vinto il Best Italian Act agli Mtv EMÀs. Ora, ciliegina sulla torta, è arrivato anche Sanremo. «Sono superemozionato. È davvero un onore e un piacere avere la possibilità di salire su quel palco – aveva raccontato all'ANSA -. Mi sento in dovere di divertirmi: è la mia prima volta e come tutte le prime volte deve essere la più bella, quella indimenticabile, anche se poi potrebbero essercene altre in futuro. Questa la voglio ricordare come una delle esperienza più belle delle mia vita, da cui trarre più frutto possibile».

Cover: “Cambiare” con Arisa di Alex Baroni.

Perfetta così – Gli autori e il significato: Al festival Aka 7even porta una power ballad uptempo dalle tonalità rock e dal titolo Perfetta così, «che rappresenta una parte della mia vita. Parlo di me, ma tutti si possono riconoscere. Da ragazzino ero insicuro e non mi piacevo, oggi ho l'autostima giusta per attutire i colpi e questo vuole essere un messaggio positivo per i giovani: accettatevi per come siete, capite il vostro essere, percepite le cose belle della vita».

Il testo di Perfetta così

(di L. Marzano – V. Colella -M. E. Kleinschmidt – G. Vizzi – R. L. Patriarca – L. Marzano)

Non ti ho cercata mai

Inaspettata ma

Tu sei per me

Lo spazio che nel tempo

Non mi ha fatto sentire solo

Eri così fragile che

Avevi paura di me

Di te, di noi

Ma cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?

Non vedi che sei bella bella bella così

Sei perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

E sorridi

Perché quando lo fai tu mi uccidi

I tuoi occhi il tuo corpo i vestiti

Quelli miei che indossavi

Così con te avevi una parte di me

Mi hai insegnato a lottare anche quando la voglia di piangere mi soffocava

Sei la prima persona a cui sono mancato, che anche a me mancava

Su di me c’è il tuo profumo

Su di te c’è il mio respiro

Mi togli il fiato e poi ti dico

Sei bella così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Ooh ooh ooh ooh (ooh ooh ooh ooh)

Mi piaci sì quando ti guardi

Non è facile specchiarsi e mettersi alla prova

Mi piaci sì quando mi parli

Perché ogni tua parola è perfetta così

Così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così