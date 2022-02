Dargen d'Amico, testo e significato di Dove si balla: la canzone di Sanremo 2022

Per Dargen d'Amico, ovvero Jacopo d’Amico, si tratta del debutto al Festival: la sera del 1° febbraio salirà per terzo sul palco dell'Ariston, secondo la scaletta annunciata. Finora gli unici contatti con Sanremo erano stati la presenza nella commissione artistica di Area Sanremo nel 2013 e, lo scorso anno, nelle vesti di co-autore dei brani di Francesca Michielin con Fedez e di Annalisa. Ora però è il momento per l’artista di mettersi in gioco in prima persona forte anche dei numerosi successi realizzati per Fedez. Partito dal mondo del rap negli anni Novanta, approdato a una musica più vicina al pop, produttore discografico, dj, amante della collaborazioni (se ne contano decine),

Dargen D'Amico, classe 1980, milanese, si presenta come «cantautorap», da una parte pescando a piene mani dalla tradizione cantautorale italiana (non ha mai negato l'influenza che ha avuto su di lui Lucio Dalla), dall'altra portando avanti una lunga ricerca che attraversa i territori della musica classica e dell'elettronica per ricongiungersi al pop.

La cover: “La Bambola” di Patty Pravo.

Dove si balla - gli autori e il significato

Dove si balla è un brano dalle sonorità elettroniche, rap, e il testo è una riflessione sui cambiamenti derivati dalla pandemia e le difficoltà degli ultimi tempi. Il testo di Dove si balla è stato firmato dallo stesso Dargen insieme a Gianluigi Fazio ed Edwyn Roberts. Anche la musica vede lo stesso trio all’opera con l’aggiunta di Andrea Bonomo.

Il testo di Dove si balla

(di F. Ilacqua)

La notte non finisce mai

L’America… lontana

Di là dal mare.

Dove piove fortuna, dov’è libertà

E l’acqua è più pura di un canto.

Ed è silenzio tra due sponde

La terra un sogno altrove.

Ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà

Su ogni paura ed oltraggio.

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare.

E poi si sta

Col fiato a metà

E tutti tacciono e tanti pregano

Se il Signore vorrà…

E il passo perde il tempo

E niente sembra vero

Mai nessun temporale lavare potrà

Le nostre ferite dal sale

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare

Quasi giorno ormai

Poi il tempo si ferma

Qualcuno grida terra, terra, terra!

Amore vedi così buio è

Questo mare

È ferita che non scompare.

Dove va

Il tempo chissà

E gli occhi tacciono

Ma a notte sognano

Il motore che va.