Scaletta Sanremo terza serata: cantanti, apre Giusy Ferreri, chiude Noemi. Attesa per Drusilla Foer, ospiti Saviano e Cremonini

Sanremo 2022, scaletta terza serata . Amadeus pronto alla maratona con tutti i 25 cantanti in scaletta all'Ariston e con superospiti quali Roberto Saviano e Cesare Cremonini, con una performance che celebrerà vent'anni delle sue canzoni. Questa la scaletta e, quindi, l'ordine di uscita dei 25 big in gara a Sanremo: Giusy Ferreri, Highsnob & Hu, Fabrizio Moro, Aka 7even, Massimo Ranieri, Dargen D'Amico, Irama, Ditonellapiaga e Rettore, Michele Bravi, Rkomi, Mahmood & Blanco, Gianni Morandi, Tananai, Elisa, Rappresentante di lista, Iva Zanicchi, Achille Lauro, Matteo Romano, Ana Mena, Sangiovanni, Emma, Yuman, Le Vibrazioni, Giovanni Truppi, Noemi.

1. Giusy Ferreri – Miele

2. Highsnob e Hu – Abbi cura di te

3. Fabrizio Moro – Sei tu

4. Aka7even – Perfetta così

5. Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

6. Dargen d'Amico – Dove si balla

7. Irama – Ovunque sarai

8. DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

9. Michele Bravi – Inverno dei fiori

10. Rkomi – Insuperabile

11. Mahmood e Blanco – Brividi

12. Gianni Morandi – Apri tutte le porte

13. Tananai – Sesso Occasionale

14. Elisa – O forse sei tu

15. Rappresentante di Lista – Ciao, ciao

16. Iva Zanicchi – Voglio amarti

17. Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir – Domenica

18. Matteo Romano – Virale

19. Ana Mena – Duecentomila ore

20. Sangiovanni – Farfalle

21. Emma – Ogni volta è così

22. Yuman – Ora e qui

23. Le Vibrazioni – Tantissimo

24. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

25. Noemi – Ti amo non lo so dire

Grande attesa anche per il debutto all'Ariston della graffiante ironia di Drusilla Foer, ovvero Gianluca Gori, che sarà vestita con gli abiti della stilista di Firenze, Rina Milano. Un artista che nei suoi monologhi e nelle sue gag riesce spesso ad arrivare all'inarrivabile capacità di Franca Valeri, scomparsa ormai due anni fa lasciandoci l'incancellabile ricordo della "Sora Cecioni" e degli altri suoi personaggi.

Nel suo monologo, ha anticipato Saviano, racconterà «il sacrificio di due uomini che hanno cambiato radicalmente non solo le modalità del contrasto alle organizzazioni criminali, ma anche la loro narrazione. E' a Falcone e Borsellino che dobbiamo la nostra capacità di guardare in modo radicalmente diverso alla sintassi del potere».

Reduce dal successo di Colibrì, ultimo singolo uscito a dicembre, e in attesa del suo ritorno live nell'estate negli stadi, Cremonini - alla sua prima volta all'Ariston - lancerà il settimo album in studio, La ragazza del futuro (Virgin Records/Universal Music Italia), in uscita il 25 febbraio.

La serata si preannuncia per nottambuli: sul palco tutti i 25 Big proporranno le canzoni in gara.

Voteranno il pubblico tramite televoto (con un peso del 50% sul risultato complessivo) e la Demoscopica 1000 (sempre al 50%). La media delle percentuali di voto complessive ottenute dalle canzoni nel corso della terza serata e nelle prime due determinerà una nuova classifica generale. In collegamento dalla nave, spazio ai Coma_Cose, tra le rivelazioni del festival 2021.

Stasera sul palco la carabiniera che salvò una donna dal suicidio

Sul palco di Sanremo stasera ci sarà anche Martina Pigliapoco, la carabiniera diventata Cavaliere

dell'Ordine al merito della Repubblica per aver salvato una donna dal suicidio nell'ottobre scorso. La donna minacciava di gettarsi nel vuoto da un ponte tibetano, a Perarolo in Veneto. La carabiniera, in un lunghissimo dialogo, riuscì a convicerla a non farlo.

Roberto Saviano ricorderà Falcone e Borsellino

Nel festival 'della gioià di Amadeus ci sarà anche spazio per un omaggio a Falcone e Borsellino, nel trentennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio, che sarà affidato all'ospite della serata Roberto Saviano. «Sarà un monologo molto bello, davvero toccante, come solo Roberto sa fare», ha annunciato il direttore artistico. «È un onore per me e una grande responsabilità ricordare, a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio, la rivoluzione civile di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino» ha scritto in un post su Instagram lo scrittore «Ci tengo a dire che interverrò a Sanremo a titolo gratuito; importantissimo per me, sul palco dell'Ariston, poter raccontare il sacrificio di due uomini che hanno cambiato radicalmente non solo le modalità del contrasto alle organizzazioni criminali, ma anche la loro narrazione. È a Falcone e Borsellino che dobbiamo la nostra capacità di guardare in modo radicalmente diverso alla sintassi del potere».

«Ora e qui», di Yuman vince il Premio Enzo Jannacci

Un'interpretazione, definita dalla giuria, solida, e che ha saputo esaltare la ricercatezza armonica e l'eleganza del brano in gara al Festival. Con questo giudizio della giuria «Ora e qui», brano di Yuman in gara al festival di Sanremo ha vinto il Premio Enzo Jannacci - Nuovo Imaie. La giuria, composta da Paolo Jannacci, Dodi Battaglia e Davide Shorty, vincitore della scorsa edizione del Premio, istituito nel 2017, ha valutato i pezzi in gara di Yuman, Matteo Romano e Tananai per individuare lo stile che più si avvicinano all'indimenticabile Enzo Jannacci. «Sono onorato di ricevere questo Premio intitolato a una figura così importante per la musica italiana - ha detto Yuman, già vincitore di Sanremo Giovani -. Stimo moltissimo il Nuovo Imaie e ricevere un riconoscimento da loro e dalla famiglia Jannacci mi riempie d'orgoglio».

«Congratulazioni a Yuman - ha dichiarato il presidente del Nuovo Imaie Andrea Miccichè -, a cui auguriamo un futuro di successi e soddisfazioni professionali, grazie anche a un percorso formativo che siamo lieti di sostenere con una Borsa di studio vinta meritatamente con una interpretazione coinvolgente e di stile su uno dei palchi più importanti del panorama musicale del nostro Paese». Le scorse edizioni aveva vinto Maldestro (2017), Mirkoeilcane (2018), Mahmood (2019), Tecla (2020), Davide Shorty (2021).

Il fantasanremo conquista anche il sottosegretario Costa «Morandi è il mio capitano»

Anche il sottosegretario alla Salute Andrea Costa si è fatto conquistare dal Fantasanremo, il gioco del momento: «Gioco a Fantasanremo, ho fatto una squadra con il mio portavoce. Ho scelto il capitano, Morandi, non fosse altro perché è un maratoneta come me, e quindi per spirito di solidarietà, e ho scelto Emma. E lui ha scelto gli altri tre, tra cui Giovanni Truppi e La Rappresentante di Lista. Siamo messi male in classifica generale ma speriamo di recuperare posizioni nelle prossime giornate», conclude sorridendo.

Il sottosegretario, che si trova a Sanremo anche per ringraziare il mondo della musica: «Forse non è stato detto a sufficienza, ma sono stati importantissimi in un momento complicato per gli italiani, gli hanno fatto compagnia nel periodo del lockdown, in quello del dolore, nel consolare le tante persone che da questo Covid hanno perso affetti, familiari. E fondamentale, e va riconosciuto, il ruolo della musica».