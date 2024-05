Louis Vuitton ha annunciato l'avvio di un massiccio processo di selezione a Napoli , mirando a riempire 2.500 posti di lavoro, una notizia eccellente per l'economia locale. L'evento chiave per questa iniziativa di reclutamento è il salone di orientamento "You&Me", organizzato da LVMH presso la prestigiosa Fondazione Made in Cloister.