Toti arrestato, Salvini: «Spiace, conto si faccia chiarezza»

Il vicepremier Matteo Salvini, in visita alle Case Bianche di via Salomone a Milano, commenta così l'arresto del governatore della Liguria Giovanni Toti: "Ogni cittadino italiano è innocente fino a prova contraria, non commento. Mi spiace, conto che si faccia chiarezza”. (LaPresse)