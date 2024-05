X Factor passa al Nove? Il talent musicale potrebbe essere acquistato dal gruppo Warner Bros e condotto da Amadeus

Per ora solo soltanto indiscrezioni, ma se si rivelassero vere rappresenterebbero un'enorme rivoluzione nel panorama televisivo italiano. X Factor, il celebre talent show dedicato alla musica, dalla stagione 2025/2026 potrebbe traslocare sul canale Nove. Questo cambiamento segnerebbe la fine di un'era per Sky, che ha ospitato il programma dal 2011 dopo il suo approdo da Rai 2. La notizia, rivelata dal BubinoBlog, riporta che il gruppo Warner Bros. Discovery avrebbe già acquisito i diritti di X Factor.

L'ultima edizione su Sky

Sky si starebbe preparando a salutare il format con un'ultima edizione: le voci circolanti indicano che la produzione avrebbe pensato di riportare Alessandro Cattelan alla conduzione, che, invece, ha scelto di rimanere in Rai, lasciando così aperta la porta a nuove possibilità per il ruolo di conduttore di quest'ultima edizione targata Sky. Per quanto riguarda la giuria: il cantante Achille Lauro sarebbe confermato, mentre sono in corso trattative con il rapper Lazza, una scelta che riflette la continua evoluzione del programma verso sonorità e influenze contemporanee.

La nuova vita sul Nove

La possibile acquisizione dei diritti da parte di Nove ha immediatamente acceso i riflettori sul futuro del programma.

Sembra che Amadeus sarà alla guida del nuovo X Factor su Nove, continuando quindi a lavorare nell'ambito della musica, dopo il successo dei suoi Festival di Sanremo. Chissà che non coinvolga anche il figlio José, magari proprio per scovare giovani talenti provenienti dal mondo dei social.