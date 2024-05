CanovA fa uscire "Visionari" e lancia il contest: per 10 una session in studio col produttore

“Visionari” feat. Rnla/Monet è il nuovo singolo di CanovA, fuori oggi ovunque. Per l’occasione, sono state aperte le adesioni al contest che darà la possibilità a 10 finalisti di partecipare a una session in studio con lui. CanovA si sta dedicando da tempo alla ricerca e al lancio di nuovi talenti per la scena musicale italiana e il suo studio tappezzato da dischi d'oro e di platino è divenuto, a Milano, un vero e proprio cenacolo per giovani, ma anche per artisti affermati pronti alla rilettura dei loro brani icona.

Un ritorno alle origini per il produttore multiplatino e a quella musica che all’inizio della sua carriera l’aveva appassionato tanto da decidere di intraprendere questa strada: l’house e l’IDM.

“Visionari” è il brano che anticipa il nuovo progetto in studio di CanovA che vedrà la luce il prossimo 17 maggio, dal titolo “LEVEL TWO”, il secondo capitolo della saga che ha visto in “LEVEL ONE”, uno dei primi producer album che hanno visto collaborare artisti emergenti insieme ad altri già affermati.

Per il brano CanovA ha collaborato con Giuseppe Renella - in arte Rnla/MONET, artista conosciuto nel suo studio, che l’ha subito colpito per la capacità di scrivere melodie efficaci in stile lo-fi. Riff di chitarra e ritmo elettronico per una lettera aperta ad una persona che non fa più parte della nostra vita, un ricordo dolce-amaro di un amore passato che ha solo bisogno di essere lasciato andare: “è tempo che non cerco più una risposta, che poi ritorna una voglia matta di lasciarmi andare”. Lo stato d'animo contemplativo del testo si sposa perfettamente con il sound elettronico, ed è proprio questa caratteristica a donare al brano una nuova profondità emotiva. Con questa nuova uscita CanovA, forte del suo lunghissimo background da hitmaker ritrova la freschezza e la vivacità delle sue prime produzioni, creando un nuovo sound e confermandosi tra i produttori più interessanti del panorama italiano.

CanovA è un produttore musicale italiano che nel corso della sua carriera si è distinto per aver raggiunto risultati e traguardi incredibili a livello di classifiche e allo stesso tempo aver accompagnato gli artisti nella creazione di un percorso artistico duraturo nel tempo.

Tra gli altri spiccano in Italia le sue collaborazioni con Tiziano Ferro, di cui ha prodotto l’intera discografia fino al 2017, Jovanotti, Fabri Fibra, Fedez, Eros Ramazzotti, Giorgia, Marco Mengoni, Dark Polo Gang, mentre all’estero con Janet Jackson, Alanis Morissette, John Legend, Alicia Keys, Olly Murs, James Maslow dei Big Time Rush e Gnash. Le sue produzioni hanno totalizzato oltre 20 milioni di album che gli sono valsi 7 dischi di diamante e più di 150 dischi di platino. I brani da lui prodotti hanno superato i 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube e 2 miliardi di streaming su Spotify. Dopo anni dietro le quinte, CanovA decide di mettersi in gioco in prima persona con il suo progetto da artista. Ciò che lo spinge a intraprendere questo viaggio è la passione, spontanea e inesauribile, per la musica. Nel 2020 ha fondato la sua etichetta discografica CANOVA REC per sviluppare il percorso musicale di giovani talenti a 360 gradi, mentre è del 2022 “Level One”, il suo primo EP con 7 brani tra collaborazioni inattese, incontri tra mondi lontani e il perfetto mix tra i big della musica italiana e giovani talenti.