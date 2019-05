Race for the cure, tutti di corsa: Roma si tinge di rosa

Roma è pronta per festeggiare i 20 anni della corsa, simbolo nel mondo, della lotta ai tumori del seno. Torna nella Capitale Race for the Cure, la maratona per la vita organizzata dall’Associazione Susan G. Komen Italia che colorerà di rosa e di speranze le strade cittadine. Il 16 maggio sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dare il via dal Quirinale alla ventesima edizione della Race for the Cure. Al Circo Massimo quattro giornate dedicate alla salute, allo sport e al benessere nel segno della prevenzione che culmineranno domenica 19 con la grande corsa di 5 chilometri. Ieri al Coni la cerimonia di presentazione dell’edizione 2019 alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi e del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Pronte a correre per la salute delle donne anche le attrici e madrine storiche dell’evento, Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi.



Protagoniste dell’appuntamento primaverile saranno, come da tradizione, le “Donne in Rosa”, quelle che hanno superato la malattia e decidono di rendersi riconoscibili indossando una maglietta rosa, simbolo della vittoria. Un fiume di energia per non fare sentire sole le altre 50.000 che, ogni anno, si trovano a fare i conti con una diagnosi di tumore al seno: insieme si può vincere. «Se la diagnosi è precoce si guarisce in oltre il 90% dei casi, con cure poco invasive– ha detto il presidente Komen Italia e oncologo, Riccardo Masetti – Purtroppo ancora molte donne arrivano alla diagnosi in fase tardiva. Circa 12.000 all’anno perdono la loro battaglia. La Race for the Cure nasce proprio per incentivare la cultura della prevenzione. Tutte le donne oltre i 40 anni dovrebbero fare mammografia ed eco una volta l’anno».

La Race for the Cure nasce nel 1982 negli Stati Uniti e nel 2000 arriva a Roma grazie alla Susan G. Komen Italia. In 20 anni l’associazione ha investito più di 17 milioni di euro in 850 progetti per la salute delle donne. Grazie ai fondi raccolti nel 2018 sono stati sostenuti 93 nuovi progetti in 17 regioni italiane oltre a “La Carovana della Prevenzione” che, con le sue cliniche mobili, ha già erogato 18.400 prestazioni gratuite. Per il secondo anno consecutivo anche Castel Romano Outlet si tinge di rosa: il 10 e 11 maggio “la Carovana” farà tappa nel centro McArthurGlen della capitale. «Abbiamo scelto di sostenere la prevenzione perché crediamo fortemente nel progetto di Komen Italia» - ha dichiarato Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet.

