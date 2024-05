di C. Adi.

di C. Adi.

Venerdì 3 Maggio 2024, 06:20

Nell'epoca delle fiabe su YouTube e degli schermi luminosi, c'è ancora qualche bambino che non riesce a dormire senza abbracciare il suo peluche, e si sente smarrito se non lo ritrova accanto a sè al mattino. Deve sentirsi così la bambina che da giorni cerca il suo Mister Blu', «un gatto di peluche azzurro con un fiocchetto celeste al collo». Lo ha descritto così nel messaggio affisso all'ingresso del mercato Insieme di Viale della Primavera, zona Centocelle. Un foglio bianco con una grafia in stampatello che da giorni rimbalza sui social di quartiere.

RICOMPENSA DI 5 EURO

«Ho perso il mio pupazzo preferito sabato mattina 20 aprile qui nel mercato», scrive la piccola con pugno tremante. «Chi lo ha trovato può telefonare al mio papà», e scrive sotto il contatto del genitore. Per chi riesce a trovarlo, prevista anche una «piccola ricompensa di 5 euro». Per facilitare la ricerca, accanto al testo la bimba ha anche disegnato un piccolo ritratto di Mister Blu, raffigurato con il suo fiocco azzurro e circondato da cuori rosa.

Pubblicato qualche giorno fa sul gruppo Facebook del quartiere Centocelle, il messaggio è stato ricondiviso e commentato da centinaia di utenti, ma nessuno è ancora riuscito a trovare il peluche preferito della bambina. La storia però ha commosso l'intero quartiere e non solo. Grazie alla viralità della foto, decine di persone su Facebook si sono proposte di aiutare la piccola acquistando peluche simili a Mister Blu.

LA SOLIDARIETÀ SUI SOCIAL

«Chiedete al papà marca e modello e glielo compro subito e glielo spedisco dal Piemonte», scrive una ragazza. «Anche mia figlia vive h24 con il suo cane di peluche, capisco l'importanza», aggiunge un altro utente. Un ragazzo scrive: «Se non è ancora stato ritrovato, vado a cercarlo io, ma senza chiedere una ricompensa».

A distanza di giorni, sotto il post si continuano a chiedere aggiornamenti sulla vicenda, ma di Miste Blu ancora nessuna traccia. «Vorrei regalare a questa bimba un gatto blu come questo», aggiunge un utente postando l'immagine di un gattino giocattolo azzurro. Ma nessun peluche è in grado di sostituire un "pupazzo del cuore". Ogni adulto lo sa, e anche per questo, a Centocelle si continua a cercare Mister Blu.