Quando a ballare sono le Ferrari

La passione rossa colpisce ancora. Pubblico travolto dall’entusiasmo ieri pomeriggio nel parco divertimenti del cinema e della tv,, che ha ospitato la nuova sfida del pilotae la sua 458 Italia. Sulle note di un tango caliente al centro della pista nell’area “Motori Ciak Azione!” ha preso vita un ballo originale nel quale il pilota ha fatto “danzare” la sua amatissimainsieme al cast dei ballerini del Parco, che si sono esibiti seguendo il ritmo seducente della musica. Tra lo stupore dei visitatori e l’entusiasmo di un’ospite d’eccezione, Floriana Secondi, con il figlio, che al termine della perfomance hanno potuto realizzare il sogno di salire a bordo delle rosse di Maranello. Oltre 30 le auto presenti che hanno scatenato una gara di foto ricordo e selfie. Soddisfatto l’amministratore delegato Stefano Cigarini che si è congratulato con Barone, già autore 2 anni fa di una competizione tra la celebre auto e una biga trainata da cavalli, che vanta 3 record mondiali di velocità su strada con la sua 458 Italia, nel 2015 in Romania, nel 2016 in Cina, nel 2018 in Marocco. E mentre questa estate il pilota, con 30 equipaggi, sarà ricevuto da Santa Claus, con il patrocinio dell’Ambasciata della Finlandia a Roma, il parco del cinema si prepara oggi per l’anteprima nazionale del film “Stanlio e Ollio”.