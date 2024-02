A Carnevale red carpet tra scherzi, maschere e bambini

Battaglie di coriandoli, sfilate di carri e maschere a volontà. Si apre così il Carnevale di Cinecittà World, all’insegna del divertimento e del buonumore. Il parco tematico inaugura la stagione accogliendo grandi e piccini, famiglie in festa incuriosite dalle nuove attrazioni e desiderose di spensieratezza. Camicetta a pois e rossetto rosso, la prima a varcare il tornello d’ingresso è Sofia Bruscoli, con la figlia Nicole, travestita da ballerina di flamenco. In black, ecco Janet De Nardis. Cappello da pirata e mantello da eroina, Roberta Beta scherza in posa per una foto ricordo. Arrivano Jinny Steffan e Leyla Pafumi. Orecchie da topolino e papillon su Cosetta Turco, con il figlio Gabriel Thomas a seguito, vestito da Super Mario Bros. Ecco un’altra mamma sprint, l’inviata di Rai2, Angela Achilli, coi piccoli Brando e Virginia. Chiacchiere e risate tra Alex Partexano, Gianni Franco e Gianni Mammolotti. Mascherata di rosso e avvolta nel marabù, la giornalista Jolanda Gurreri. Trecce e lentiggini disegnate sul volto di Andreea Duma, insieme ai piccoli Riccardo e Nicolas. Arriva la produttrice Federica Lucisano. Una famiglia numerosa e vivace quella dell’attrice Fabiana Di Virgilio. Madrina del Carnevale, la guest star Carmen Russo, arrivata a bordo di una Limousine.

Dopo le sfilate dei carri della musica, dell’antica Roma, dell’Egitto e dei personaggi del cinema tra cui Transformers e dinosauri, inizia lo show. Sulle note di Ballo Ballo di Raffaella Carrà, Carmen canta e danza, circondata da 8 ballerini. Poi il Tuca Tuca con Enzo Paolo Turchi, che ha coreografato le esibizioni. Prosegue il “Carmen Live” con Motocicletta, Acqua Azzurra, Jambo Bwana. E ancora Tanti Auguri, Pedro, Fiesta e Rumore. Un successo dopo l’altro, il pubblico si unisce al coro come ad un concerto. Tutto intorno si intravedono supereroi, chopper e auto della polizia. Premi alle maschere più belle, pioggia di coriandoli e leccornie tipiche della festività. Un applauso all’amministratore delegato di Cinecittà World, Stefano Cigarini. Intanto qualcuno si mette in coda per la novità dell’anno: l’Hotel Transilvania, un’attrazione bizzarra dove ad accogliere i curiosi è il Conte Dracula. Qualcun altro è rapito dalla bellezza dei carri tradizionali, realizzati in collaborazione con il Carnevale di Fano. Una giornata di sole, in cui tra musica, canti e giochi, ha preso vita la festa più colorata dell’anno.