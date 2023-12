Christmas On Ice: a Cinecittà World le stelle del pattinaggio su ghiaccio

Le magiche atmosfere del Natale si uniscono all’incanto del pattinaggio artistico: questo è "Christmas On Ice": lo storico spettacolo sul ghiaccio che sbarca a Cinecittà World, nel nuovissimo Palastudio, dal 25 dicembre al 7 gennaio.

Lo show regalerà al pubblico di tutte le età un’ora di pura magia sulle più amate e suggestive musiche di Natale. Ad alternarsi sul palco oltre 50 artisti e performer di livello nazionale e internazionale sulle coreografie ideate dall’atleta olimpionica Nicol Della Monica. I fuoriclasse del pattinaggio faranno sognare gli spettatori in un susseguirsi di evoluzioni acrobatiche ed esibizioni mozzafiato, che accompagnano la narrazione fantastica delle avventure di un pupazzo di neve.

Capodanno 2024, a Cinecittà World l'evento più grande d'Italia. Guest Star Achille Lauro e Guè Pequeno

La programmazione

«Con Christmas on Ice a Cinecittà World regaliamo ai nostri ospiti uno spettacolo unico in Italia sulla più grande pista di pattinaggio di Roma, da oltre 600 metri quadrati - commenta l’amministratore delegato Stefano Cigarini - uno spettacolo che lascerà a bocca aperta bambini ed adulti». Sarà possibile assistere allo spettacolo tutti i giorni alle 17:30. I biglietti di ingresso allo show includono anche l’ingresso al parco. A Capodanno invece lo spettacolo sarà gratuito ed incluso nel biglietto del 31 dicembre per la festa di Capodanno più grande di Roma con 40 attrazioni, 8 cene, cenoni e cene spettacolo, 6 spettacoli dal vivo, 10 stage musicali e grandi artisti come Achille Lauro, Gue Pequeno, Corona e tante altre star.