Fan dei Righeira scatenati a Cinecittà World, e Barbara Chiappini va in bianco

Bianchi per caso a Cinecittà World e un pieno di allegria in famiglia. Con una mise total white, accompagnata dal marito Carlo Marini Agostini insieme ai figli Folco e Sveva, la conduttrice tv Barbara Chiappini ha scelto di trascorrere una giornata spensierata accanto agli affetti più cari nel parco divertimenti di Castel Romano, ispirato al mondo del cinema e della televisione. Per lei fotografie in posa tra i busti di Massimo Boldi e Christian De Sica all’ingresso, selfie di gruppo e sorrisi.



La scelta del candido look corale? Probabilmente un modo per proteggersi dai raggi solari di un agosto che continua ad essere rovente. La bella Barbara scambia qualche battuta con i visitatori che, incantati non solo dalle attrazioni per grandi e piccoli ma anche dal fascino della showgirl, la fermano chiedendole qualche scatto per i social.



Inoltre, il parco ha ospitato un evento straordinario che ha attirato l'attenzione di numerosi fan della cultura pop anni '80. Già, perché l’estate non sta finendo per Johnson dei Righeira, che fa il bagno di autografi e ammiratori prima di salire sul palcoscenico e festeggiare il 40esimo anniversario dell’iconico brano "Vamos a la playa," pubblicato nel 1983.



Se poi Stash, frontman della band “The Kolors”, ha recentemente dichiarato di essersi ispirato al mitico duo musicale per il tormentone “Italodisco”, la Capitale non sarà Ibiza ma si balla in pista fino a tardi con i successi e le hit di una vita come “Innamoratissimo” e “No tengo dinero”. Flash in un’atmosfera effervescente ma intrisa di nostalgia, vivaci luci colorate al concerto per ricordare uno dei periodi d'oro della musica italiana fra sound evergreen, disco-dance e ritmi mixati dal guest dj Robert Blues.

L'esibizione è un tripudio di energia contagiosa, con la folla entusiasta che canta a squarciagola il ritornello “Vamos a la playa, oh oh oh oh...”.

Lo spettacolo non è solo un omaggio al pezzo diventato un intramontabile inno estivo: si celebra un'epoca in cui le note erano davvero un potente strumento di unione e di espressione, tant’è che la canzone dei Righeira è riuscita a conquistare l’affetto di intere generazioni fino ad oggi.