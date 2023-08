Cinecittà World, estate di concerti: da Cristiano Malgioglio a Mattia Zenzola: tutti gli eventi di agosto

Estate a tutta musica a Cinecittà World. Il cartellone eventi del Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma prosegue con una ricca programmazione all’insegna dello svago e del puro divertimento per gli ospiti di tutte le età. Fiore all’occhiello della stagione estiva sono i concerti dal vivo che si aggiungono alle 40 attrazioni del Parco, ai 6 spettacoli live al giorno, alle 7 aree tematiche con Aqua World, il nuovo parco acquatico, con l’orario di apertura che si estende fino alle 23.

I concerti

Venerdì 11 Agosto a calcare il Palco di Cinecittà World sarà un personaggio attesissimo. Si alza il sipario su uno degli artisti più iconici e amati del panorama musicale italiano: Cristiano Malgioglio si esibirà in un indimenticabile music show. Il cantautore, paroliere e noto personaggio televisivo regalerà agli ospiti del Parco i successi più amati della sua carriera, capolavori che hanno fatto la storia della musica italiana. Sarà una serata di intrattenimento e di allegria con i brani e lo stile inconfondibile dell’eclettico artista che, accompagnato dal suo corpo di ballo, offrirà uno spettacolo musicale senza eguali nell'unica tappa a Roma e nel Centro Italia del 2023. Il concerto, gratuito per tutti gli ospiti del Parco, è un’occasione unica per vivere la musica circondati dalla magica atmosfera della Cinecittà Street, nella splendida cornica di una New York degli anni ’20.

Gli altri appuntamenti da segnare in agenda per Agosto sono: il Meet & Greet di Mattia Zenzola, il vincitore di Amici 22 che Domenica 6 incontrerà i fans e infiammerà il palco della Cinecittà Street con la sua danza.