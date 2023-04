Roma, al via il rifacimento del manto stradale della Palmiro Togliatti. Fine lavori previsto per settembre

Da ieri sera e fino al prossimo fine settembre, dalle 21 alle 6 di mattina si procederà al rifacimento del nuovo asfalto su via Palmiro Togliatti, con relativa pulizia delle caditoie, sfalcio del verde, pulizia dei cigli stradali e il rifacimento della segnaletica orizzontale in alcuni tratti cancellata o poco visibile . I lavori “notturni” realizzati a quell’ora per non creare disagi al traffico, interesseranno 4,5 chilometri del viale che sono sul IV municipio. Un grande investimento di Roma Capitale per un tratto di una strada ad alta percorrenza di circa 1 milione di euro. I lavori di riqualificazione per quel tratto attesi da anni interesseranno entrambi le corsie di marcia a diverse profondità, dai 10 centimetri nei tratti meno danneggiati, fino ai 24 in quelli con buche e più usurati, come ad esempio nei pressi della fermata metro di Ponte Mammolo. I lavori in questi mesi verranno svolti con l'ausilio dle coordinamento dal Dipartimento dei Lavori pubblici del Csimu.

«Su viale Togliatti - le parole dell’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini - stiamo dando avvio a una riqualificazione profonda della strada, fino a 24 centimetri. Gli abitanti del quadrante aspettavano da anni un intervento duraturo in grado di assicurare una reale stabilità alla strada. I lavori svolti nell’ultimo anno e mezzo sulla viabilità principale hanno proprio l’obiettivo di mettere in completa sicurezza le strade di Roma. Il Campidoglio sta portando avanti un ambizioso piano strade che a fine legislatura restituirà ai romani una città con un volto nuovo». Nello stesso periodo fino al 28 aprile e da martedì 2 fino al 5 maggio, anche Centocelle poco distante dalla Palmiro Togliatti e nello specifico in via dei Castani verrà interessato dagli stessi lavori di rifacimento del manto stradale.