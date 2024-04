Roma, furto da 200mila euro alla Commodore: portati via computer e materiali informatici

Colpo grosso all'azienda informatica Commodore di via dei Luxardo, poco distante dall'uscita Tiburtina del Grande raccordo anulare, dove nel primo pomeriggio di ieri due malviventi hanno fatto irruzione riuscendo a portare via laptop, computer e altri materiali informatici per un totale di 200 mila euro.

Furto da 200mila euro alla Commodore: il colpo

I due ladri hanno manomesso il sistema di allarme e rotto la porta di ingresso del deposito.

Mentre erano ancora all'interno, uno dei responsabili dell'azienda si è accorto della loro presenza e ha provato a bloccarli. Ne è nata una colluttazione che però si è conclusa con la fuga dei due a bordo di un furgone, con tanto di refurtiva. È probabile che all'interno del mezzo ci fossero altri complici ad attenderli.

Banda del buco a Roma, ritrovato un tesoro senza padroni: 400 gli oggetti preziosi attendono di essere reclamati

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che ora stanno passando al setaccio le telecamere di sicurezza per riuscire a rintracciare i due ladri. Non si esclude, vista la rapidità e l'organizzazione con cui hanno portato a segno il colpo, che si tratti di due professionisti.