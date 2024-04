Roma, la saga del degrado a San Lorenzo: ancora denunce e paura

La situazione a San Lorenzo è diventata ingestibile: le strade come via dei Tizi e via dei Marsi sono diventate vere e proprie discariche a cielo aperto. Legni abbandonati ovunque, sacchi di cemento, frigoriferi, rifiuti di ogni tipo si accumulano senza che nessuno intervenga per ripulire. Commenta una signora che abita nel quartiere San Lorenzo e che ha scattato le foto, condividendole con il canale social resistsanlorenzo: "i residenti sono stanchi di dover convivere con questa situazione e chiedono maggiori controlli e interventi da parte delle autorità competenti."

Ma non è finita qui, perché a tutto questo si aggiunge anche il vandalismo: diverse macchine sono state danneggiate da alcuni teppisti che hanno deciso di rompere gli specchietti delle auto stazionate per puro divertimento.

I proprietari si sono ritrovati con vetri rotti e danni alla carrozzeria, senza poter fare altro che denunciare l'accaduto alla polizia.

Commenta il proprietario di una delle macchina danneggiate: "La disperazione di noi residenti è palpabile, mentre il degrado e l'abbandono continuano a dilagare per le strade del quartiere. È urgente che le autorità prendano provvedimenti e si attivino per ripristinare la legalità e la pulizia a San Lorenzo. Solo così si potrà restituire dignità a un quartiere che merita rispetto e attenzione."