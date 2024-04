Incendio nella discarica abusiva a Roma, pompieri (ancora) al lavoro

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere l'incendio nella discarica abusiva divampato ieri pomeriggio in via Collatina Vecchia, all'altezza di via Palmiro Togliatti alla periferia est. Sono andate avanti per tutta la notte le operazioni di spegnimento di materiale di diversa natura che continua a bruciare. Riaperte al traffico le strade interessate, ma restano in vigore le misure precauzionali suggerite dal Comune ovvero di: non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori d’aria a presa esterna. In caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112, per informazioni la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

