Giovedì 18 Aprile 2024, 06:00

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri di fronte all’ospedale Umberto I, in viale del Policlinico, dove un grosso platano è crollato, travolgendo alcuni mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Fortunatamente non ci sono state persone travolte o ferite.

Ad avere la peggio quattro auto e due motorini che sono stati investiti dal tronco e dai rami del grande platano.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale con le pattuglie del II Gruppo Sapienza che hanno effettuato i rilievi sui veicoli danneggiati e il personale del Servizio giardini. La strada è stata chiusa alla circolazione per il tempo necessario ai rilievi.

«L’albero si è prima piegato, poi all’improvviso si è schiantato a terra facendo un enorme boato», hanno raccontato i passanti che hanno assistito alla scena.

I PRECEDENTI

Ancora un albero caduto nella Capitale, ma soprattutto di nuovo un albero caduto di fronte al policlinico. Altri due episodi di crolli si erano infatti registrati nel 2022 e, prima, nel 2020.

Nel novembre di due anni fa, infatti, sempre un platano si era schiantato sul cancello dell'ospedale, sulla stessa via di quello caduto oggi, all’altezza del civico 155, distruggendolo e danneggiando anche un container presente all'interno del nosocomio e un'auto parcheggiata di fronte.

Mentre, due anni prima, in una giornata di forte vento del febbraio 2020, un uomo era stato colpito dai rami di un albero crollato in strada, sempre davanti all'ingresso dell'ospedale, ed era stato portato in pronto soccorso in codice rosso.