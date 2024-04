Roma, aggressione a Porta Maggiore: lavavetri abusivo prende a calci e pugni un'auto

Attimi di terrore a Porta Maggiore, un lavavetri abusivo, dopo l’ennesimo rifiuto da parte degli automobilisti, si scaglia contro un’auto e la danneggia. Silvia è la proprietaria ed era in coda al semaforo quando l’uomo si è avvicinato. «Passo spesso da quelle parti perchè abito in zona, chiunque passi da lì saprà che ci sono sempre dei lavavetri appostati. Ogni volta chiedono di lavare il vetro, in genere si limitano ad insistere e a rinunciare poco dopo. Altre volte sono addirittura fortunati, e qualcuno accetta il servizio. Sinceramente preferisco lavare l’auto in un posto idoneo e con calma. Diversi amici che passano da quelle parti mi avevano raccontato di un soggetto aggressivo che li aveva insultati quando si erano opposti». Questa volta, però, lo straniero non si sarebbe limitato ad insultare ma avrebbe fatto di peggio. «Era tardo pomeriggio quando mi trovavo ferma con la macchina in coda al semaforo, c’è sempre molto traffico e dopo qualche minuto di attesa si è avvicinato l’uomo al quale ho subito fatto cenno che non ero interessata.

A quel punto ha iniziato ad insultarmi verbalmente ma io non ho reagito, non contento, ha battuto con i pugni sul finestrino, e ha preso a calci le ruote. Sembrava surrele eppure stava accadendo, successivamente si è piazzato davanti la macchina e mi ha alzati i tergicristalli manomettendone uno. Ero terrorizzata e nessuno si è degnato di intervenire, posso capire che in questi casi le persone preferiscono non mettersi in mezzo». Nel frattempo, infatti, il semaforo era verde e le auto sorpassavano quella di Silvia. «Non appena si è tolto da davanti, ho accelerato e sono scappata, mentre andavo via continuava a gridare, credo non fosse lucido. Spero che le autorità si occupino di sgombrare la zona».