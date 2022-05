Venerdì 20 Maggio 2022, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 13:58

Furto notturno da film alla Balduina dove si sono mossi ladri professionisti. E’ accaduto verso le 2.30 nella gioielleria che si trova in via Mario Romagnoli. I ladri, dopo aver bloccato la strada con i cassonetti dell'immondizia, hanno tagliato con una grossa tronchese un pezzo della serranda di colore verde. Hanno creato così un buco in modo tale che si sono potuti introdurre nella gioielleria (come si vede dalla foto fatte circolare dai gruppi Facebook della zona).

Una volta all’interno, i banditi hanno saccheggiato le vetrine. Hanno preso dei monili in oro che sono stati riposti in una sacca. Il valore dovrebbe ammontare a 50.000 euro. I residenti, poco dopo, si sono accorti del furto ed hanno chiamato le forze dell’ordine. In via Romagnoli sono accorsi i carabinieri della stazione Medaglie Oro ed è stato fatto un sopralluogo dal Nucleo Operativo della compagnia Trionfale. Sembra che i ladri abbiano indossato dei guanti e, quindi, non hanno lasciato nessuna traccia. Gli investigatori controlleranno le telecamere della zona sperando che possano avere inquadrato l’azione dei banditi.